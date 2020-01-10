Более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 10 января. Более тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1010 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 217 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 793 человек», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 248 беженцев.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступили к восстановлению инфраструктуры. Основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) были ликвидированы при содействии российских военных.

В настоящее время в приграничных районах страны ведется совместное патрулирование РФ и Турции. Это один из пунктов меморандума, подписанного между странами 22 октября в Сочи.

1 Организация запрещена на территории РФ.