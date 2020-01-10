Специалисты из Ирана и Украины расшифруют бортовые самописцы разбившегося «Боинга-737»

Вашингтон, 10 января. Специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который разбился под Тегераном. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В Тегеране заявили, что допустят к участию в расследовании катастрофы украинского самолета «Боинг- 737» все имеющие отношение к происшествию стороны. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что эксперты из Украины находятся в Иране. Кроме того, он посоветовал американской стороне «отказаться от передачи ложной информации о трагедии».

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Тегеран отрицает версию с американским БПЛА, так как не хочет признавать, что США могли так близко подобраться к столице страны и аэропорту.