Миро потребовала для пойманной с наркотиками Бочкаревой более строгого наказания

Москва, 10 января. Блогер Лена Миро потребовала для звезды ситкома «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, пойманной с наркотиками, более сурового наказания. По ее мнению, актриса не заслуживает за свое преступление «штрафика».

Миро в своем блоге в «Живом журнале» возмутилась, что следствие просит прекратить уголовное дело в отношении Бочкаревой и назначить ей штраф. Она напомнила, что найденный у знаменитости объем запрещенных веществ соответствует трем годам лишения свободы, что предусматривает наказание по статье о хранении наркотиков.

Писательница заявила, что для нее «факт нахождения в измененном состоянии сознания за рулем является преступлением», поскольку находящийся под кайфом представляет угрозу для людей.

«Ты не просто рискуешь своей жизнью. Ты подвергаешь опасности других, — подчеркнула Миро. — Водителя на встречке, который едет к семье. Мать с ребенком на тротуаре. Толпу на остановке. Садясь за руль в неадеквате, ты уже преступник».

Миро напомнила, что 39-летняя знаменитость не просто вытащила из нижнего белья запрещенные вещества, но была под кайфом, и за это она должна быть наказана по всей строгости закона. Бочкарева — публичная персона, указала блогер, и она обязана «огребать по полной — ради показательного примера, что так нельзя делать».

«Окажись на месте Натальи неизвестная женщина из Пензы, она бы отправилась в колонию. Так почему следствие делает поблажки полузабытой актрисе? — задалась вопросом блогер. — Известный человек — это не только ништяки, деньги, слава, но и повышенная ответственность. У нас же следствие посчитало, что наоборот».

В конце сентября в прессу просочилась информация, что Бочкареву задержали с наркотиками. На появившихся в Сети кадрах видно, что женщина, похожая на актрису, стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.