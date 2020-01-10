Команда Зеленского опозорилась с соболезнованиями канадцам

Киев, 10 января. Команда президента Украины Владимира Зеленского опозорилась после того, как опубликовала от лица главы государства соболезнования Канаде в связи с крушением самолета в Иране.

В сообщении, опубликованном на английском языке, Зеленский благодарит премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что тот поддержал Украину в ее стремлении провести расследование авиакатастрофы, а также выразил соболезнования семьям погибших канадцев. При этом пресс-служба украинского президента допустила ошибку в написании слово «Канада», назвав страну Canadia. На это сразу же обратили внимание пользователи Twitter.

«Канада. Наша страна называется Канада», — поправила Зеленского Кара Доннелли Уилсон.

Русскоязычные же пользователи сразу начали шутить над пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель, которая ранее уже допускала подобные ошибки. Так, например, она перепутала Латвию и Литву во время командировки в Вильнюс. Отметим, что в настоящее время опечатка уже исправлена.

8 января украинский самолет «Боинг-737» потерпел крушение в Иране. На борту находились граждане Украины, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Ирана и Афганистана.

На данный момент рассматривается две версии крушения — техническая неисправность самолета или атака американского беспилотника, который по ошибке принял гражданский лайнер за иранский самолет. Примечательно, что США сразу же потребовали у Ирана предоставить черные ящики, хотя самолет разбился не на территории Штатов и среди погибших не было американских граждан.