Московские ветеринары рассказали, как правильно воспитывать агрессивных животных

Москва, 10 января. Домашних кошек, которые проявляют агрессию, нужно обрызгивать водой из пульверизатора, сообщили в пресс-службе московского комитета по ветеринарии.

Животных, которые кусаются и царапаются, нужно воспитывать по-разному. Лучше всего заниматься воспитанием домашних питомцев с раннего возраста.

«Кошки могут кусаться и царапаться во время болезни, так как у них включается инстинкт самосохранения», — уточнили ветеринары.

Как отмечает АГН «Москва», если животное проявляет агрессию во время игры, нужно прекратить играть. Питомец должен понять, что провинился.

Кроме того, кошки не любят громкие звуки, поэтому хозяин может повысить голос или бросить какой-нибудь предмет на пол. А вот наказывать физически кошек категорически нельзя. Они могут затаить обиду на хозяина.

Ветеринары назвали лучшим воспитанием для собак команду «фу». Если пес понимает эту команду, то его легко контролировать.

А вот енотов или хорьков лучше воспитывать с помощью лакомства. Например, кусочек сыра можно спрятать в кулак, а если хорек агрессивен, то лакомства он не получит.

После пары таких манипуляций пушные зверьки начинают понимать, что им нужно хорошо себя вести, тогда им дадут лакомство. Издание «Вечерняя Москва» пишет, что иногда еноты могут быть агрессивны из-за брачного периода.

В это время мелких хищников лучше не трогать совсем. Они будут привычно себя вести, когда брачные игры закончатся.

Ранее сообщалось, что в российской столице самой популярной породой кошек стал мейн-кун. Эксперты объяснили это тем, что горожанам нравятся крупные красивые кошки.