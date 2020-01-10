Зеленский призвал предоставить комиссии по расследованию данные о катастрофе в Иране

Киев, 10 января. Версия о попадании ракеты в украинский «Боинг» в Иране не исключается, но она не подтверждена, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», — написал украинский лидер.

Глава государства добавил, что с учетом последних заявлений лидеров государств в СМИ Киев призывает всех международных партнеров, прежде всего, США, Канаду, Великобританию, предоставить касающиеся авиакатастрофы данные и доказательства в распоряжение комиссии по расследованию причин крушения.

По словам украинского президента, в Иране продолжает работать комиссия по расследованию причин крушения воздушного судна и представители Киева вовлечены в этот процесс.

Напомним, «Боинг» «Международных авиалиний Украины», совершавший рейс Тегеран — Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из тегеранского аэропорта 8 января утром. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек. Среди погибших —граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Афганистана, Швеции.

Многие эксперты считают, что украинский самолет, учитывая напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана, сбили США. Политолог Юрий Лямин высказал мнение, что американцы сбили лайнер МАУ, чтобы в дальнейшем возложить вину на иранскую сторону.