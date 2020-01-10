Наташа Королева расстроила поклонников изменившимся лицом

Москва, 10 января. Певица Наташа Королева обрушила на себя волну критики после публикации нового фото в Instagram.

Исполнительница выложила портретный снимок, сделанный в студии профессиональным фотографом. Она отметила, что довольна проведенной фотосессией и поделилась с подписчиками координатами «волшебницы», запечатлевшей кадры.

Однако поклонники работу профессионала не оценили и, скорее, расстроились увиденным. Они заявили, что на снимке много фотошопа, макияж звезды чересчур яркий, а также обратили внимание на перемены в лице певицы. Самую активную дискуссию вызвали пухлые губы артистки.

Подписчики решили, что в изменении их формы виноваты не столько графические программы, сколько многочисленные походы певицы к пластическому хирургу.

«Что вы губки испортили? Зачем? Вареники стали, фу», — написала sv.pantykina. «Ну зачем? Зачем эти огромные губы? Они все портят! Была такая красотка, а теперь как все… Потерялась индивидуальность!!!» — заявила nigina1984.84. «Зачем губы испортила? Такие красивые были, а сейчас губищи прям», — указала tatyanamazurina1978.

Многие поклонники отметили, что естественная красота звезды была лучше, теперь артистка утратила индивидуальность и словно обрела чужое лицо.

«Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо», — констатировала mila.kol1955. «Наташа, ваша натуральная красота лучше», — сказала elless161. «Наташа, брось ты эти перья, умойся, ты естественная лучше. Сейчас такие красивые фотосессии делают… Королеву сделают из никого. А вы умудрились себя ухудшить», — заметила emilya2012.

Несмотря на большое количество негативных комментариев, певице оставили и комплименты. Некоторые пользователи отметили хорошую постановку кадра и привлекательность его героини.

Королева не в первый раз столкнулась с подобной критикой. Ранее 46-летняя певица предстала в образе с синими губами и бирюзовыми косами. Неестественно увеличенные губы, сложенные «бантиком», повергли подписчиков в шок.