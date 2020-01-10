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Наташа Королева расстроила поклонников изменившимся лицом

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Наташа Королева расстроила поклонников изменившимся лицомМосква, 10 января. Певица Наташа Королева обрушила на себя волну критики после публикации нового фото в Instagram.

Исполнительница выложила портретный снимок, сделанный в студии профессиональным фотографом. Она отметила, что довольна проведенной фотосессией и поделилась с подписчиками координатами «волшебницы», запечатлевшей кадры.

Однако поклонники работу профессионала не оценили и, скорее, расстроились увиденным. Они заявили, что на снимке много фотошопа, макияж звезды чересчур яркий, а также обратили внимание на перемены в лице певицы. Самую активную дискуссию вызвали пухлые губы артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Останься!", - взгляд просил глубокий. - "Куда ты, путник одинокий? Уходишь в мир страстей жестокий, Бросаешь, не даёшь огня". Ушёл, но позабыл проститься. Ушёл, но тянет возвратиться. Что сотворила ты жар-птица? Заворожила чем меня?! Если хотите заворожить притягательной фотосессией толко к ней волшебнице @olllyvento !!! #miami #fotoshooting #нашивгороде #наташакоролева #символюности

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Подписчики решили, что в изменении их формы виноваты не столько графические программы, сколько многочисленные походы певицы к пластическому хирургу.

«Что вы губки испортили? Зачем? Вареники стали, фу», — написала sv.pantykina.

«Ну зачем? Зачем эти огромные губы? Они все портят! Была такая красотка, а теперь как все… Потерялась индивидуальность!!!» — заявила nigina1984.84.

«Зачем губы испортила? Такие красивые были, а сейчас губищи прям», — указала tatyanamazurina1978.

Многие поклонники отметили, что естественная красота звезды была лучше, теперь артистка утратила индивидуальность и словно обрела чужое лицо.

«Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо», — констатировала mila.kol1955.

«Наташа, ваша натуральная красота лучше», — сказала elless161.

«Наташа, брось ты эти перья, умойся, ты естественная лучше. Сейчас такие красивые фотосессии делают… Королеву сделают из никого. А вы умудрились себя ухудшить», — заметила emilya2012.

Несмотря на большое количество негативных комментариев, певице оставили и комплименты. Некоторые пользователи отметили хорошую постановку кадра и привлекательность его героини.

Королева не в первый раз столкнулась с подобной критикой. Ранее 46-летняя певица предстала в образе с синими губами и бирюзовыми косами. Неестественно увеличенные губы, сложенные «бантиком», повергли подписчиков в шок.

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Источник: Instagram
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