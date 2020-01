Наташа Королева расстроила поклонников изменившимся лицом

"Останься!", - взгляд просил глубокий. - "Куда ты, путник одинокий? Уходишь в мир страстей жестокий, Бросаешь, не даёшь огня". Ушёл, но позабыл проститься. Ушёл, но тянет возвратиться. Что сотворила ты жар-птица? Заворожила чем меня?! Если хотите заворожить притягательной фотосессией толко к ней волшебнице @olllyvento !!! #miami #fotoshooting #нашивгороде #наташакоролева #символюности

A post shared by Наташа Королева (@koroleva__star) on Jan 9, 2020 at 9:44am PST