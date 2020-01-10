Тегеран, 10 января. Власти Ирана готовы допустить к участию в расследовании катастрофы украинского самолета «Боинг- 737» все имеющие отношение к происшествию стороны. Об этом рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

По его словам, согласно международным правилам, в расследовании крушения воздушного судна могут принять участие организация гражданской авиации страны, где произошла авария, организация гражданской авиации государства, выдавшей сертификат летной годности (Украина), а также владелец борта (Украина), производитель «Боинга», производитель авиационных двигателей (Франция). Иран допустит к расследованию катастрофы «Боинга» все заинтересованные стороны.

По данным агентства IRNA, Тегеран готов допустить к расследованию представителей государств, граждане которых погибли при авиакатастрофе. Рабия уточнил, что эксперты из Украины находятся в Иране. Он также посоветовал американской стороне «отказаться от передачи ложной информации о трагедии».

Напомним, авиакатастрофа в небе над Ираном произошла 8 января. Самолет потерпел крушения сразу после вылета из аэропорта в Тегеране. Известно, что на борту находились 176 человек считая членов экипажа. Все они погибли.

По предварительной информации, самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

Как позже стало известно, украинский «Боинг» был сбит беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Американские СМИ попытались переложить ответственность за теракт на ПВО Ирана, однако множество экспертов уже опровергли данную версию, назвав ее «сливом для слабоумных».