Житель Тамбова хочет своими силами восстановить исторический центр города

Уроженец Тамбова Федор Фирсов известен в своем городе тем, что на протяжении многих лет занимается реставрацией старинных домов и предметов, имеющих историческую ценность. На его счету более 50 восстановленных объектов. Подробнее о своем увлечении тамбовец рассказал Федеральному агентству новостей.

«Я сделал проект по всему историческому центру, и он всех заинтересовал. Создал творческие мастерские во дворах, базовые мини-музеи, которые рассказывают об истории двора и о людях, проживающих там», — поделился с ФАН Фирсов.

Сам Федор живет в историческом доме, который когда-то принадлежал дворянам Можаровым. В раннем возрасте он потерял родителей, и родственники увезли его в Кемеровскую область. Там он обучился столярному ремеслу. В 1997 году Федор вернулся в родные края.

«Вернувшись в родительский дом, я ужаснулся. Здесь творился просто кошмар. Дом на глазах разваливался. Тогда я впервые решил, что реанимирую дом», — рассказал активист.

Внутри стен исторического здания, где находились дымоходы, произошло возгорание. Причиной стала старая проводка. Уголь, который находился внутри дымоходов, раскалился и стал осыпаться в подвал. В результате всех жильцов, кроме семьи Фирсова, переселили на вокзал.

«Мы с женой — единственные, кто остались в доме. Пожарные не могли долгое время потушить [огонь]. Они лили воду, а она испарялась. Чудным образом наша комната не пострадала. Почти месяц мы жили без воды и без света», — продолжал собеседник ФАН.

Спустя несколько дней пожарные отдали Федору все ключи. Своими силами ему удалось восстановить родной дом. На этом Фирсов решил не останавливаться и продолжил реставрировать историческую часть родного города — устанавливать барельефы памяти неизвестным героям. В подъезде дома на Коммунальной улице, 36 Фирсов создал выставку музея-читальни имени Можарова.

«Мне приносят разные вещи, я реставрирую и выставляю их в музей», — рассказал Федор.

Фирсов активно участвует в социальной работе: помогает больным детям, пожилым и одиноким людям. При этом он привлекает к своей деятельности художников, скульпторов Михаила Салычева и Виктора Вострикова, директора социального центра НКО Александра Уриха, историка-краеведа Григория Попова, а также волонтеров и просто неравнодушных жителей города. Однако главным участником и помощником является супруга Фирсова, признается он.

«Мы потихоньку своими силами начинаем восстанавливать памятники старины — точечные сохранившиеся арт-объекты истории, двери, окна, перила и так далее. Это как золото, которое покрыто плесенью: его просто надо отчистить. Когда ты делаешь такие вещи, то потом ложишься спать с чувством удовлетворения», — признался активист.

Сейчас Федор создает проект против детского и взрослого вандализма. Главный девиз этого проекта: «Не принимая участия к созиданию памятника культуры, мы становимся вандалами».