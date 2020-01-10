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Житель Тамбова хочет своими силами восстановить исторический центр города

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Житель Тамбова хочет своими силами восстановить исторический центр города

Уроженец Тамбова Федор Фирсов известен в своем городе тем, что на протяжении многих лет занимается реставрацией старинных домов и предметов, имеющих историческую ценность. На его счету более 50 восстановленных объектов. Подробнее о своем увлечении тамбовец рассказал Федеральному агентству новостей.

«Я сделал проект по всему историческому центру, и он всех заинтересовал. Создал творческие мастерские во дворах, базовые мини-музеи, которые рассказывают об истории двора и о людях, проживающих там», — поделился с ФАН Фирсов.

Житель Тамбова хочет своими силами восстановить исторический центр города

Сам Федор живет в историческом доме, который когда-то принадлежал дворянам Можаровым. В раннем возрасте он потерял родителей, и родственники увезли его в Кемеровскую область. Там он обучился столярному ремеслу. В 1997 году Федор вернулся в родные края.

«Вернувшись в родительский дом, я ужаснулся. Здесь творился просто кошмар. Дом на глазах разваливался. Тогда я впервые решил, что реанимирую дом», — рассказал активист.

Житель Тамбова хочет своими силами восстановить исторический центр города

Житель Тамбова хочет своими силами восстановить исторический центр города

Внутри стен исторического здания, где находились дымоходы, произошло возгорание. Причиной стала старая проводка. Уголь, который находился внутри дымоходов, раскалился и стал осыпаться в подвал. В результате всех жильцов, кроме семьи Фирсова, переселили на вокзал.

«Мы с женой — единственные, кто остались в доме. Пожарные не могли долгое время потушить [огонь]. Они лили воду, а она испарялась. Чудным образом наша комната не пострадала. Почти месяц мы жили без воды и без света», — продолжал собеседник ФАН.

Житель Тамбова хочет своими силами восстановить исторический центр города

Спустя несколько дней пожарные отдали Федору все ключи. Своими силами ему удалось восстановить родной дом. На этом Фирсов решил не останавливаться и продолжил реставрировать историческую часть родного города — устанавливать барельефы памяти неизвестным героям. В подъезде дома на Коммунальной улице, 36 Фирсов создал выставку музея-читальни имени Можарова.

«Мне приносят разные вещи, я реставрирую и выставляю их в музей», — рассказал Федор.

Фирсов активно участвует в социальной работе: помогает больным детям, пожилым и одиноким людям. При этом он привлекает к своей деятельности художников, скульпторов Михаила Салычева и Виктора Вострикова, директора социального центра НКО Александра Уриха, историка-краеведа Григория Попова, а также волонтеров и просто неравнодушных жителей города. Однако главным участником и помощником является супруга Фирсова, признается он.

Житель Тамбова хочет своими силами восстановить исторический центр города

«Мы потихоньку своими силами начинаем восстанавливать памятники старины — точечные сохранившиеся арт-объекты истории, двери, окна, перила и так далее. Это как золото, которое покрыто плесенью: его просто надо отчистить. Когда ты делаешь такие вещи, то потом ложишься спать с чувством удовлетворения», — признался активист.

Сейчас Федор создает проект против детского и взрослого вандализма. Главный девиз этого проекта: «Не принимая участия к созиданию памятника культуры, мы становимся вандалами».

«Ведь это перейдет будущему поколению! Исторический центр будет с каждым днем ценнее для жителей и гостей города. Да и такой истории, как у нас в городе, нет. Невозможно убрать из сердца то, чем ты живешь и болеешь», — заключил тамбовец.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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