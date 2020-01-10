Синоптик Росгидромета объяснил аномально теплую зиму в России

Москва, 10 января. Аномально теплая погода в России объясняется тем, что зона высокого давления, так называемый сибирский максимум, не успела установиться в регионах, заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Зона высокого давления обычно появляется над Сибирью, Красноярском и Якутией. Затем холод распространяется на Урал и Центральную Россию, пояснил синоптик.

Варакин добавил, что в 2020 году антициклон расположился рядом с Монголией, на севере Китая, охватывая часть Бурятии и Забайкалья. Таким образом холодная погода пришла в Канаду и на Аляску, а не в российские регионы.

Поэтому в Канаде до 20 градусов мороза, что характерно для ноября, пишет РИА Новости. Метеоролог добавил, что обширная зона холода столкнулась с теплыми воздушными массами над Гольфстримом и проникла в Европу.

Поэтому в Петербурге, Москве, Казани и до Урала такая теплая зима. Среднесуточная температура воздуха на 8-10 градусов выше климатической нормы, отмечает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 10 января в московском регионе воздух прогреется до 2 градусов тепла. Ожидается облачная погода с небольшими осадками.