Директор World of Tanks Макаров планирует участвовать в выборах в Госдуму

Москва, 10 января. Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров заявил о планах создать «Партию прямой демократии».

По его словам, партия намеревается уже в 2020 году принять участие в региональных выборах, чтобы затем попасть на парламентские. Учредительный съезд запланирован на 5 марта.

Макаров объяснил, что особенностью «Партии прямой демократии» станет мобильное приложение, берущее за основу технологии Blockchain, передает «ФедералПресс». Через него будет осуществляться голосование членов движения. На создание такой электронной платформы директор по продукту World of Tanks планирует потратить миллион долларов, пишет «Газета.ru».

Он уточнил, что в состав партии войдут, в первую очередь, разработчики ведущих региональных IT-компаний.

«Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах»,— объяснил Макаров.

Однако политологи, как отмечает «Ридус», считают такой быстрый старт, на который надеются основатели партии, маловероятным.

World of Tanks — многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в историческом сеттинге Второй мировой войны. Ее разработчиком стала белорусская студия Wargaming.net. Она зарегистрирована на Кипре, там же расположена и штаб-квартира.

Выборы депутатов Государственной Думы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. До этого, 13 сентября 2020 года, в России пройдут выборы глав 17 субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал готовиться к отпору кибератакам перед выборами в Госдуму.