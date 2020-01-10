«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом на новогодних праздниках

Москва, 10 января. Российская комедия «Холоп» стала самым кассовым отечественным фильмом на новогодних праздниках, обойдя в прокате все новинки января. Сборы ленты составили 1,9 млрд рублей.

Таким образом картина оказалась в числе самых прибыльных фильмов российского кинематографа наравне с Движением вверх» (3 млрд рублей) и «Т-34» (2,3 млрд рублей).

«Что касается финальных сборов, даже самые осторожные прикидки дают не меньше 2,7-2,8 млрд рублей. За две недели сеансы «Холопа» посетили 2,8 млн человек», — сообщает портал Kinobusiness.com.

Кроме того, «Холоп» установил рекорд по сборам в Европе. Фильм собрал 250 тыс. евро за первую неделю показа в Германии, Австрии, Венгрии и Люксембурге.

Следом идет фантастика «Вторжение» (751 млн рублей), историческая драма «Союз спасения» (574 млн рублей), а также мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4» (466 млн рублей). Хуже всего по сборам выступила экранизация классического бродвейского мюзикла «Кошки», которую разгромили как критики, так и зрители. Лента собрала всего 40, 2 млн рублей.

Фильм «Холоп» рассказывает про сына олигарха Гришу, который является типичным мажором, уверенным в своей безнаказанности. Чтобы перевоспитать его, отец обращается к специалисту, который устраивает молодому человеку психологический эксперимент. Он создает видимость русской деревни XIX века, заставляя Гришу поверить, что тот попал в прошлое и стал крепостным, пишет «Культуромания».