Для российских учителей стартовал сбор заявок на участие в программе «Земский учитель»

С 10 января­­ российские учителя смогут искать работу в сельских населенных пунктах, поселках и небольших городах на сайте «Земский учитель»: Минпросвещения РФ запустило соответствующий информационный портал, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На ресурсе будут собирать заявки на участие в программе «Земский учитель». Подать их могут учителя со средним высшим профессиональным или высшим образованием, отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, уточнили в ведомстве.

В Минпросвещения рекомендуют подавать заявки до 15 апреля, но каждый регион самостоятельно определяет финальную дату отбора. Победителей выберут после определения экспертной оценки предоставленных документов. Обязательное условие для­­ участников программы — согласие на дальнейшую работу в школе не менее пяти лет. В рамках программы «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, выплатят единовременную компенсационную выплату — миллион рублей (в Дальневосточном федеральном округе — два миллиона рублей).

«Сельские школы сегодня нуждаются в новых кадрах, в молодых, активных и талантливых учителях, — сказала министр просвещения РФ Ольга Васильева. — Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от педагогического сообщества по всей стране и призываем всех, кто уверен в своих намерениях повысить качество образования в сельских школах, смелее направлять свои заявки. Программа станет хорошим подспорьем как для тех, кто только начинает свой педагогический путь, так и для учителей со стажем, готовых перебраться на село».

Напомним, во время ежегодного послания Федеральному Собранию в 2019 году президент России Владимир Путин предложил программу «Земский учитель» как один из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества. На реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году. Минпросвещения РФ рассчитывает привлечь к участию в программе «Земский учитель» около 4,5 тысячи учителей за три года действия проекта.