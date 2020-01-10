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Дандыкин уверен, что пусками «Кинжалов» Шойгу посылает сигнал для США

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Дандыкин уверен, что пусками «Кинжалов» Шойгу посылает сигнал для США

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что учения с пусками «Калибров» должны снизить градус напряженности между США и Ираном.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором показан пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

Ролик демонстрирует самолет-носитель, от которого отделяется ракета, спускается на несколько метров, после чего от нее отделяется поддон, начинают работать двигатели и изделие устремляется вперед.

Стрельбу ракетами Х-47М2 вели два истребителя-перехватчика МиГ-31К. «Кинжалы» запускались по цели, располагающейся на одном из военных полигонов. При этом за маневрами с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал президент России Владимир Путин. В общей сложности в учениях были задействованы более 30 военных кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Комментируя пуск «Кинжалов», военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что помимо МиГ-31К «носителями «Кинжалов» могут быть Ту-22М3М, Ту-160 и в перспективе Су-57».

«Это достаточно габаритная ракета и, насколько мы все знаем, специальная версия МиГ-31 несет только одну ракету, она может выпускаться как в обычном, так и в ядерном оснащении. И что очень интересно, на определенной высоте, на 10-12 км она набирает скорость до 10 Махов (12250 км/ч — Прим. ФАН). Поразить такую ракету, направленную в сторону вражеского авианосца или какой-нибудь другой габаритной цели практически невозможно. Поэтому пуски «Кинжалов» были специально прилюдно продемонстрированы. Да и сами маневры проводились не случайно, а на фоне того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, между США и Ираном», — сообщил эксперт.

Так как между Тегераном и Вашингтоном начался новый виток противостояния, который в определенный момент грозил перерасти в фазу горячего конфликта, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, по словам собеседника ФАН, «решили подать США вполне понятный для американских ястребов сигнал».

Дандыкин уверен, что пусками «Кинжалов» Шойгу посылает сигнал для США

«Это произошло на фоне того, что в этот конфликт может быть вовлечено большое количество стран как ближневосточного региона, так и всего мира. Вот Шойгу и подает «Кинжалами» сигнал американцам, что Россия все видит и держит на контроле. Поэтому вот эта воздушная группировка  — в ней, кстати, была морская авиация и силы ВКС, и именно они проводили пуск  — она показывает, что, по большому счету, есть оружие, с которым надо считаться, и оно уже не просто декларируется, оно есть в металле, оно работает и спокойно поражает цели при заявленных характеристиках»,  — заключил Дандыкин.

Напомним, впервые возможности «Кинжала» были продемонстрированы во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. В конце декабря стало известно, что максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более, чем 10 чисел Маха.

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