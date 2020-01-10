Дандыкин уверен, что пусками «Кинжалов» Шойгу посылает сигнал для США

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что учения с пусками «Калибров» должны снизить градус напряженности между США и Ираном.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором показан пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

Ролик демонстрирует самолет-носитель, от которого отделяется ракета, спускается на несколько метров, после чего от нее отделяется поддон, начинают работать двигатели и изделие устремляется вперед.

Стрельбу ракетами Х-47М2 вели два истребителя-перехватчика МиГ-31К. «Кинжалы» запускались по цели, располагающейся на одном из военных полигонов. При этом за маневрами с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» наблюдал президент России Владимир Путин. В общей сложности в учениях были задействованы более 30 военных кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Комментируя пуск «Кинжалов», военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что помимо МиГ-31К «носителями «Кинжалов» могут быть Ту-22М3М, Ту-160 и в перспективе Су-57».

«Это достаточно габаритная ракета и, насколько мы все знаем, специальная версия МиГ-31 несет только одну ракету, она может выпускаться как в обычном, так и в ядерном оснащении. И что очень интересно, на определенной высоте, на 10-12 км она набирает скорость до 10 Махов (12250 км/ч — Прим. ФАН). Поразить такую ракету, направленную в сторону вражеского авианосца или какой-нибудь другой габаритной цели практически невозможно. Поэтому пуски «Кинжалов» были специально прилюдно продемонстрированы. Да и сами маневры проводились не случайно, а на фоне того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, между США и Ираном», — сообщил эксперт.

Так как между Тегераном и Вашингтоном начался новый виток противостояния, который в определенный момент грозил перерасти в фазу горячего конфликта, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, по словам собеседника ФАН, «решили подать США вполне понятный для американских ястребов сигнал».

«Это произошло на фоне того, что в этот конфликт может быть вовлечено большое количество стран как ближневосточного региона, так и всего мира. Вот Шойгу и подает «Кинжалами» сигнал американцам, что Россия все видит и держит на контроле. Поэтому вот эта воздушная группировка — в ней, кстати, была морская авиация и силы ВКС, и именно они проводили пуск — она показывает, что, по большому счету, есть оружие, с которым надо считаться, и оно уже не просто декларируется, оно есть в металле, оно работает и спокойно поражает цели при заявленных характеристиках», — заключил Дандыкин.

Напомним, впервые возможности «Кинжала» были продемонстрированы во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. В конце декабря стало известно, что максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более, чем 10 чисел Маха.