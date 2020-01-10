Лондон, 10 января. Великобритания готовится к запуску собственного, независимого от Европейского союза, санкционного режима, пишут западные средства информации.

Financial Times узнала о подготовке Лондоном санкций, под которые могут попасть россияне. Отмечается, что в рамках санкционного режима Лондон якобы будет блокировать активы лиц, подозреваемых «в нарушении прав человека». По данным издания Financial Times, под британские санкции могут попасть граждане России.

Как пишет газета, Великобритания намерена объявить о собственном санкционном механизме в феврале, после выхода страны из Евросоюза. Эксперты уверены, что после этого Лондон получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая свои ограничительные меры с 27 другими странами ЕС.

На референдуме, прошедшем летом 2016 года, большинство британцев высказались за выход Лондона из ЕС. На протяжении трех с половиной лет стороны пытаются согласовать выход страны из европейского объединения.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, который предполагает выход королевства из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода. Британский парламент одобрил проект во втором чтении.

Процесс выхода Великобритании из Евросоюза напоминает шутки о коммунизме, который строили, обещая, что будущие поколения уж точно будут при нем жить, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что британцы приняли решение о выходе Лондона из Евросоюза летом 2016 года. Она выразила недоумение, что решение, принятое почти четыре года назад, до сих пор не реализовано. При этом, по ее словам, нельзя сказать, что политики были вне этой работы — «политические партии активнейшим образом ловили свою «политическую рыбу» в этих водах».

Напомним, «Газета.ru» писала, что комитет сената США одобрил новые санкции против России.