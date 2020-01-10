Эксперты назвали основные ошибки водителей при заправке автомобиля

Москва, 10 января. Эксперты назвали пять основных ошибок, которые водители ежедневно совершают на заправочных станциях. Специалисты уточнили, что эти промахи могут стоить автомобилистам здоровья или потерянного имущества.

Одной из главных ошибок водителей специалисты считают заливку дизтоплива вместо бензина и наоборот. Причин такому промаху много — от спешки до устоявшейся привычки.

Эксперты предупредили, что запускать двигатель в таком случае нельзя, а лучше отбуксировать машину в сервисный центр, где мастера сольют топливо и промоют систему.

«Наличие в бензине даже малого количества солярки приводит к выходу из строя катализатора, повреждению системы впрыска и выхлопной системы», — объяснили специалисты.

Они порекомендовали не заправлять авто при работающем двигателе и «под завязку», а также следить за действиями заправщика. Эксперты предостерегли, что начинать движение, когда заправочный пистолет еще находится в горловине топливного бака, ни в коем случае нельзя.

Как отмечает «ФедералПресс», одной из самых распространенных привычек также является забывчивость. Многие водители не блокируют двери автомобиля перед тем, как отправиться платить за топливо, что играет на руку ворам.

Накануне стало известно о новом штрафе для автомобилистов, который вскоре могут ввести в России. Новшество затронет нарушителей, которые не оплачивают проезд по платной дороге. Законодательный проект поправок к КоАП Кабмин уже внес в Госдуму. Владельцы легковых машин, согласно документу, будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков — на 5,5 тысяч рублей.