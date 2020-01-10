Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Донецк, 10 января. Вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки, заявил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН) составило пять раз», — сказал представитель ДНР.

В представительстве республики в СЦКК добавили, что по территории ДНР выпущено шесть мин калибром 82 мм. При обстрелах украинские силовики использовали стрелковое вооружение и гранатометы.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране жители отдельных частей Луганской и Донецкой областей отказались признавать пришедшую власть и объявили о формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске.

Осенью прошлого года стороны согласовали «формулу Штайнмайера», позднее Киев, Луганск и Донецк начали отвод сил средств в Донбассе. При этом в конце декабря в ЛНР заявили, что украинские военные размещают технику вблизи участков разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Станица Луганская.