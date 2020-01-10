Политик Колесниченко объяснил конфликт Тимошенко с Зеленским

Киев, 10 января. Украинские олигархи стремятся занять место предыдущего главы Украины, чтобы заставить бюджет страны работать в их личных интересах, уничтожая перспективы государства и его жителей. Такое мнение выразил председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

В эфире радио Sputnik политик прокомментировал высказывание главы оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Украину заставляют жить в ритме киностудии «Квартал 95», скрывая реальные проблемы в государстве за «стебом» и «шутками».

«Тимошенко начала говорить очевидные вещи, которые уже стали понимать многие жители Украины. Однако никакой другой политики никто из украинских олигархов предложить не может и не желает. У них задача только одна — свалить предыдущего «хозяина горы», «хозяина Украины» и заменить его собой, чтобы бюджет работал на его личные карманы, на его личные интересы», — объяснил Колесниченко.

По его мнению, такие «правители» не имеют собственных перспектив и уничтожают будущее Украины и ее народа.

Ранее Тимошенко сравнила жизнь на Украине «Кварталом 95», заявив, что она вынуждена вступать в полемику с лидером страны «на языке, который он понимает», напоминает телеканал «360». Лидер «Батькивщины» отметила, что сожалеет, что «украинский президент опустился до таких шуток».

Негласный конфликт между Тимошенко и Зеленским начался, когда глава «Батькивщины» заявила о переходе в оппозицию после того, как Верховная рада приняла законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Зеленский назвал это «давней традицией» и объяснил, зачем партия заняла новую сторону. По его мнению, это было связано с отказом в назначении ее людей на «сладкие места». Зеленский заявил, что «эпоха договорняков закончилась навсегда». Тимошенко в ответ порекомендовала главе государства «не терять связь с реальностью».