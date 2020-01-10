Фанаты заметили у Пугачевой черную повязку-оберег

Москва, 10 января. Поклонники народной артистки СССР Аллы Пугачевой обратили внимание на черную повязку, без которой известная исполнительница не выходит на сцену. Многие решили, что это своеобразный оберег, защищающий звезду от «всего дурного».

Ни для кого давно уже не секрет, что примадонна российской эстрады имеет большую коллекцию париков и шиньонов, благодаря которым создает разные образы. Под одним из них зрители фильма «Тот самый концерт» заметили некую эластичную повязку черного цвета.

«Я не могу без нее, она всегда со мной», – призналась сама Пугачева на репетиции концерта в Кремле.

Примадонна не объяснила, как именно помогает ей аксессуар, но фанаты уже высказали несколько теорий. Во-первых, повязка попросту может спасать от пота, который из-за софитов норовит попасть в глаза исполнительнице. Во-вторых, речь может идти об обереге, защищающем так называемый «третий глаз».

В пользу этой версии говорят и слова супруги Никиты Михалкова Татьяны, которая не расстается с черным бантом на голове.

«Это не только символ элегантности, но и мощный оберег, защита от всего дурного», — цитируют ее «Дни.ру».

Ранее колумнист Федерального агентства новостей, известный блогер Вадим Манукян раскритиковал фильм «Тот самый концерт». Он признался, что не таким представлял себе возвращение примадонны российской эстрады на сцену после десятилетнего перерыва. Шоу, на его взгляд, стоило сделать побогаче, а время самой Пугачевой безвозвратно прошло.