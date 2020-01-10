Москва, 10 января. Актриса Елена Яковлева заявила, что на отдыхе в Одессе едва не утонула в Черном море. По ее словам, когда была студенткой третьего курса, она отправилась в Одессу на кинопробы для фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом».

Актриса Елена Яковлева рассказала, как едва не погибла на отдыхе в Одессе. По данным издания «7дней.ру», свободное время перед дорогой домой Яковлева решила провести на пляже. Актриса уточнила, что она плохо плавала. Несмотря на это, она решила вплавь добраться до волнореза. Проплыв около 15 метров, она не справилась с волнами и стала тонуть. Позже при попытке залезть на камни артистка сильно порезалась, в результате началось кровотечение. Отдыхающие на пляже не понимали, что девушка тонет.

«В конце концов кто-то сообразил меня вытащить. По всему телу стекали струйки крови — я порезалась ракушками, а тело мокрое», — подчеркнула актриса.

Ранее сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прошел перед праздниками очередную процедуру по удалению татуировок с лица, которая привела к сильному отеку.

Молодому человеку на этот раз обработали зону подбородка. Стоит отметить, что удаление изображений с тела — процесс гораздо более болезненный, чем их нанесение.

В течение суток после процедуры у сына Яковлевой отекла нижняя часть лица. Последствия он показал в Instagram Stories, однако снимок спустя время пропал из социальной сети. Он также сделал пост, в котором признался, что задремал во время удаления тату.

После посещения клиники молодой человек, как успели заметить подписчики, выглядит пугающе. Впрочем, такой эффект от применения лазера, по словам экспертов, вполне допустим.