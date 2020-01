Самолет израильских авиалиний экстренно сел в Канаде после сигнала о задымлении

Иерусалим, 10 января. Самолет израильской авиакомпании El Al, летевший из Нью-Йорка в Тель-Авив, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Галифакса. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

По данным издания, самолет пошел на вынужденную посадку в Канаде после сигнала о бедствии Mayday. Экипаж сообщил о задымлении на борту.

Предварительно судно сбросило часть топлива для снижения веса. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

