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Самолет израильских авиалиний экстренно сел в Канаде после сигнала о задымлении

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Самолет израильских авиалиний экстренно сел в Канаде после сигнала о задымленииИерусалим, 10 января. Самолет израильской авиакомпании El Al, летевший из Нью-Йорка в Тель-Авив, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Галифакса. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

По данным издания, самолет пошел на вынужденную посадку в Канаде после сигнала о бедствии Mayday. Экипаж сообщил о задымлении на борту.

Предварительно судно сбросило часть топлива для снижения веса. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.


Как уточняет газета, рейс Нью-Йорк — Тель-Авив является популярным среди израильтян и американцев, направляющихся в Израиль до Шаббата.

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Источник: Jerusalem Post
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