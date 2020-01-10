Российский танкер столкнулся с рыболовецким катером у берегов Турции

Стамбул, 10 января. Танкер Glard-2, следовавший под флагом России, столкнулся с рыболовецким катером Dursun Ali Coskun в Черном море в районе Стамбула. Об этом рассказали в администрации губернатора города.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 6.35 по московскому времени у берегов Турции, а именно — около Кильоса. В результате столкновения катер затонул. Из шести граждан, находившихся на судне, спаслись трое.

«Поиск еще троих рыбаков продолжается», — уточнили в администрации.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся выжившие при столкновении судов.

Ранее стало известно, что двое российских моряков, которых похитили пираты в Нигерии, были освобождены в результате специальной операции местной команды ВМС в приморском штате Ондо.