Георгий Мурадов рассказал о прогнозах для российского Крыма на 2020 год

Ушедший 2019 год Крым проводил масштабным событием — запуском первых пассажирских поездов через Крымский мост. Прогнозы на развитие Крыма и Севастополя в 2020 году Федеральному агентству новостей озвучил Георгий Мурадов — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, зампредседателя Совета министров.

— Георгий Львович, в 2019 году Крым отмечал сразу два праздника – пятилетие воссоединения с Россией и открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Какие сделаете прогнозы на важные события нового 2020 года?

— 2020 год будет ознаменован для Крыма многими значимыми международными событиями. На первое место я поставил бы те из них, которые связаны с юбилеем Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Именно в Крыму в феврале 1945 года состоялась Ялтинская конференция великих держав, на которой [Иосиф] Сталин, [Франклин] Рузвельт и [Уинстон] Черчилль решали вопросы послевоенного мироустройства, вырабатывали принципы международного взаимодействия на десятилетия вперед, создавали модель, получившую название «Ялтинский мир».

«Ялта — родина Организации Объединенных Наций» — вот тезис, который в наступившем году должен приобрести всемирное политическое и научное звучание, привлечь внимание мирового сообщества к роли именно российского Крыма, ставшего «точкой сборки» послевоенного мира. Этому событию будут посвящены крупные международные политические, научные и общественные форумы, которые пройдут на крымской земле.

Мы можем смело утверждать, что Крым уже стал местом проведения важных для истории международных мероприятий. Это уже традиционные Ялтинский международный экономический форум, Ливадийский гуманитарный форум, праздник Русского мира «Фестиваль «Великое русское слово», конференция народной дипломатии «Крым в современном международном контексте», международный туристский форум «Открытый Крым».

Будут и новые уникальные события. Среди них я бы выделил крупный юбилей — 2500 лет Боспорского царства, столицей которого был древний Пантикапей — современная Керчь. Это было первое объединенное государственное образование на территории современной России. В целом календарь крымских событий будет богатым и насыщенным — в рамках одного интервью его не раскроешь. Но скажу, что информационных поводов в Крыму будет много.

— Сергей Аксенов озвучил цифры по туристическому потоку в прошлом году: 6,87 млн туристов, причем растет турпоток со стороны Украины. Как оцените этот уровень – уже достаточно для полуострова или ждем больше? Турпоток уже отражается на экономике региона, можно оценить его вклад?

— Вы привели данные на октябрь 2019 года. К концу года цифра в 7 млн туристов была превышена почти на полмиллиона. Туристическая отрасль играет важную роль в формировании бюджетных доходов региона. Это в полной мере относится и к Крыму. Чем больше гостей будет приезжать на полуостров, чем шире будет спектр предоставляемых им услуг, чем больше будет выпускаться и продаваться именно крымских, ориентированных на туристов товаров, тем выше будет уровень благосостояния крымчан.

— В 2019 году году сирийская и крымская стороны подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, в конце августа заключили соглашение об организации грузового сообщения. Но сообщается, что бизнесмены из САР пока что рассматривают порт Новороссийска как приоритетный пункт для товарооборота с Россией. Есть ли подвижки в сотрудничестве с Крымом?

— Четыре месяца назад в Дамаске было подписано полноформатное крымско-сирийское Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, утвержденное правительством РФ. Оно было разработано в соответствии с договоренностями, достигнутыми годом ранее в ходе визита главы Республики Крым Сергея Аксенова в Сирию. Соглашение предусматривает учреждение крымско-сирийского Торгового дома (его формирование практически завершено) и совместной судоходной компании, которая обретет основы для эффективной работы после запуска товарных поездов по железнодорожному мосту и загрузки крымских морских портов грузами, следующими из России за рубеж и прибывающими из других государств. Пока эта работа не завершена, и грузопоток в Крым в полной мере не сформирован. На сирийском направлении все более активно работает и Севастополь.

— Мы с вами не раз говорили о потенциале крымских портов. Теперь, когда на несколько лет продлена ФЦП, появились ли конкретные планы по их развитию?

— Разумеется, реализация большого крымского проекта, который мы условно называем «Крым — южные морские ворота России», требует модернизации крымских морских портов — неотъемлемого звена структуры технических объектов наравне с железнодорожным и автомобильным мостами и трассой «Таврида». В наступившем году мы надеемся найти решение для этих вопросов.

— В этом году мы наблюдали новые главы политической эпопеи «признание российского Крыма». Нам больше всего понравилось то, что компания Apple исправила территориальную принадлежность Крыма в приложении «Погода». Считаете ли вы это успехом, и что из тенденций в отношении Крыма выделите вы?

— Признание российского статуса Крыма де-факто, безусловно, состоялось. Многие государства, подписывая с Россией новые соглашения, хорошо знают, что в Конституции нашей страны с 2014 года крымские субъекты вписаны в состав РФ. Этот факт пытается оспаривать, главным образом, группа западных государств, поощрявшая антироссийский националистический госпереворот в Киеве в 2014 году, и сама Украина — вернее, часть ее правящей элиты, которая не может смириться с законным выбором крымчан. И разве не является признанием российского статуса Крыма ежегодно возрастающий поток украинских туристов? В 2019 году он превысил 1 млн 100 тыс. человек. Как сказал на днях Сергей Аксенов, «к оккупантам в гости не приезжают».

На этом фоне обозначение компанией Apple той или иной территориальной принадлежности Крыма представляется малозначительным фактом. Любая коммерческая структура будет поступать так, как ей выгодно в той или иной ситуации.

— В ушедшем году мы увидели нового президента Украины. Приход Владимира Зеленского меняет что-то в отношении к российскому Крыму?

— Пока что существенных признаков изменения политики Киева в отношении Крыма с приходом нового президента мы не наблюдаем. На международных площадках, где участвуют представители Крыма, агрессивность украинских делегаций во время выступления крымчан лишь возрастает. На мой взгляд, это медвежья услуга новому руководителю Украины. Раньше или позже в Киеве поймут, что без возвращения к конструктивным отношениям с Россией не обойтись. Иначе Украина и дальше будет катиться под откос.

— Президент США Дональд Трамп в 2019 году нас тоже удивил высказыванием о Крыме: заявил, что у его предшественника Барака Обамы «была возможность предотвратить присоединение Крыма к России, однако тот с этим не справился». Как меняется политика США в отношении Крыма?

— Дональд Трамп просто заявляет, что к киевскому Майдану, «печенькам» Нуланд (на тот момент заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. — Прим. ФАН) и выходу Крыма из состава Украины он отношения не имеет. А фразу о предотвращении присоединения Крыма к России можно трактовать по-разному. В том числе, и как то, что он не поддержал бы госпереворот в Киеве. За этой риторикой я вижу лишь отсутствие каких-либо подвижек в американском подходе к Крыму, а также желание Трампа держаться подальше от этой темы.

— Что можно сказать об очередных резолюциях ООН по Крыму? МИД РФ обращает внимание на то, что количество сторонников антироссийских выступлений в ООН сокращается, а количество воздержавшихся увеличивается. Вам это так же видится?

— Резолюции по Крыму, принимаемые группой западных государств на Генассамблее ООН (при том, что две трети членов ООН их не поддерживают), превратились в ежегодный фарс, наскучившую информационную пальбу холостыми патронами с дурно пахнущей начинкой.

Большое число воздержавшихся и неголосующих государств — это, на мой взгляд, значительный резерв для нашей работы, смысл которой — убедить наших партнеров голосовать против лжи и клеветы в адрес России и Крыма.

— В правовом статусе Крыма у нас сомнений нет, но Татьяна Москалькова заявила, что некоторые россияне, живущие в Крыму, являются фигурантами уголовных нет на Украине и не знают об этом. Значит ли это, что для крымчан каждая поездка за КПП Украины — авантюра и лотерея?

— Крымское руководство, как и Татьяна Москалькова, неоднократно предостерегало жителей полуострова от поездок на Украину, пока соседняя страна не пришла в себя и все еще не ведает, что творит.