Вишневский из-за секс-скандала лишился должности в РГПУ имени Герцена

Санкт-Петербург, 10 января. Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский, обвиненный в домогательствах к студенткам в РГПУ имени А. И. Герцена, лишился должности преподавателя, поскольку руководство учебного заведения решило не продлять с ним контракт. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники в вузе.

По данным журналистов, вуз решил распрощаться с депутатом, который не был штатным сотрудником, а работал в университете по контракту. Руководство вуза таким образом отреагировало на секс-скандал, в центре которого оказался депутат.

Кроме того, пресс-служба РГПУ имени А. И. Герцена ответила на обращение студентки, пожаловавшейся на поведение Вишневского.

«Никаких сигналов о том, что вы спрашивали, не было. И еще могу добавить, что сейчас Вишневский не преподает на первом курсе», — заявила руководитель пресс-службы вуза Лариса Кузьмина.

Информацию о том, что Вишневский является преподавателем вуза, пока с сайта учебного заведения не убрали.

Напомним, о домогательствах Вишневского стало известно осенью прошлого года со слов его бывшей студентки, назвавшейся Кристиной. Она направила в редакцию Nation News письменное обращение. По словам девушки, депутат ЗакСа приставал к учащимся, а ответственности избегал благодаря своему статусу. Позднее в редакцию Федерального агентства новостей обратилась еще одна жертва домогательств Вишневского — Алина.

Впоследствии девушка, назвавшаяся Кристиной, решилась дать откровенное интервью, в котором подробно рассказала о харассменте в учебном заведении. Вишневский, по ее словам, физически не принуждал к сексуальным отношениям, однако давил авторитетом и грозил отчислением за отказ вступить с ним в связь.

Сообщения о поведении депутата вызвали широкий общественный резонанс. Например, в Москве прошли одиночные пикеты с требованием провести расследование в отношении Вишневского.