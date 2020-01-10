Москва, 10 января. Заявление на социальное обслуживание на дому с 2020 года можно подать в центрах государственных услуг «Мои документы». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Центры госуслуг в России стали принимать заявления на соцобслуживание на дому. Как уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с января 2020 года жители могут оформить услугу в центрах «Мои документы». Она объяснила, что услуга будет оказываться по единому стандарту.

«Семь дней в неделю с 08.00 до 20.00 в одном месте, где, помимо этого, можно оформить и другие нужные справки и документы, воспользоваться расширенным набором дополнительных сервисов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что федеральные и региональные ведомства к 2024 году планируют прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Данные нововведения были озвучены в законопроекты о государственных услугах, которое разработало Министерство экономического развития. По словам заместителя министра экономического развития Саввы Шипова, данный законопроект заложит «новую философию взаимодействия гражданина с государством».

Подразумевается, что благодаря нововведению, получить необходимую помощь можно будет не зависимо от наличия прописки, большинство сервисов будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, все услуги будут доступны в электронной форме.

Как заявляют в Министерстве экономического развития, удовлетворенность качеством государственных услуг в 2018 году превысила 90%. Новый законопроект позволит госсервисам идти в ногу со временем.

Нововведения позволят удовлетворить запросы людей, однако уже сейчас необходимо думать о том, что ожидает инфраструктуру многофункциональных центров в будущем, подмечают эксперты.