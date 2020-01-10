«Звезда» опубликовала видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Москва, 10 января. Видео пусков ракет «Калибр» на учениях в Черном море появилось в Сети.

Ролик, записанный во время совместных маневров Северного и Черноморского флотов (ЧФ), опубликовал телеканал «Звезда».

В рамках учений крылатые «Калибры» были выпущены по цели экипажами фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово Зуево» и подлодки «Колпино». Все ракеты точно поразили мишени.

Кроме того, успешное тестирование прошла аэробаллистическая ракета «Кинжал», видео с боевыми стрельбами которой также обнародовала «Звезда».

За учениями в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» лично наблюдал президент России Владимир Путин. В маневрах приняли участие свыше трех десятков кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 авиационных средств Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Крылатые ракеты «Калибр» являются одними из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ РФ. Они были широко применены в ходе операции в Сирии и доказали свои высокие тактико-технические характеристики.