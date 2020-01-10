Украинский экономист Пендзин заявил о последствиях запуска «Турецкого потока»

Киев, 10 января. Запуск газопровода «Турецкий поток» приведет к сокращению транзита через Украину до 65–70 миллиардов кубометров газа в год. Такое мнение выразил украинский экономист Олег Пендзин, говоря о последствиях ввода трубопровода в эксплуатацию.

По убеждению эксперта, если газопровод проложат и дальше, то Турция станет полноценным транзитером, а нынешний доход Украины будет поступать уже в турецкий бюджет.

«Тут нет друзей и врагов, тут есть интересы, в первую очередь – финансовые», — заявил Пендзин.

Экономист призвал Киев найти способы, как сохранить три миллиарда долларов, которые страна каждый год получала за транзит.

«Их, правда, уже не будет. Нам уже сказали, что за пять лет мы получим семь миллиардов. Но если хорошо посчитать, то там, наверное, и семи не будет», — добавил эксперт.

Пендзин уверен, что запуск другого газопровода — «Северного потока — 2» — якобы приведет к снижению уровня прокачки до 40 миллиардов кубометров. А это, по его данным, является точкой безубыточности для украинской ГТС.

Напомним, лидеры России, Турции, Сербии и Болгарии 8 января официально открыли газопровод «Турецкий поток», по которому голубое топливо пойдет в Южную Европу. Трубопровод протянули от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции.

Как отмечал глава компании «Газпром» Алексей Миллер, новые морские магистрали — «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» — повысят энергетическую безопасность европейского региона и помогут ему в достижении экологических целей. Киев тем не менее выступает против проектов, поскольку боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию.