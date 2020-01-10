Москва, 10 января. В Министерстве курортов и туризма Республики Крым рассказали об увеличении числа туристов с Украины в 2019 году.

В Крыму рассказали о росте числа туристов с Украины. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в 2019 году Крым посетили 1,1 миллиона украинцев, в то время как в 2018-м их было примерно на 100 тысяч меньше. При этом большинство украинцев посетили Ялту (58,3%), Симферополь (14,6%) и Евпаторию (8,5%). Как пишет RT, кроме того, популярностью у украинских путешественников пользовались Саки (3,7%) и Большая Алушта (3,5%). Туристы из соседнего государства посещали Судак, Феодосию, Керчь и Сакский район.

Ранее туристы заявили о готовности рекомендовать друзьям отдых в Крыму. Три четверти (76%) самостоятельно отдохнувших этим летом в Крыму туристов удовлетворены и готовы вернуться на полуостров в следующем году.

Эксперты опросили 1 128 пользователей. Четыре из пяти опрошенных (81%) заявили о готовности рекомендовать Крым для летнего отдыха друзьям, родным и близким.

Оценивая положительные качества полуострова, 29% респондентов отметили красоту природы Крыма, 24% — благоприятный климат. Гостеприимство местных жителей больше всего понравилось 9% участников опроса, транспортная доступность — 8% опрошенных, высокое качество продуктов питания оценили 6% респондентов.

Ранее глава французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан заявил, что Крым будет иметь успех у туристов, поскольку Россия вносит существенный вклад в развитие полуострова. Cercle Renaissance ежегодно устраивает поездки в какую-либо страну. В этом году они поехали в Россию, побывав в самых известных туристических точках Крымского полуострова.

По словам де Ростолана, в ходе поездки делегация оценила объем инвестиций, которые вкладываются сегодня в развитие Крыма. Он упомянул аэропорт Симферополя, Крымский мост, строительство дорог.