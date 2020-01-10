Москва,10 декабря. Центробанк отозвал лицензию у Hэклис-Бaнка, зарегистрированного в Москве. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Отозвать 10 января 2020 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Hэклис-Бaнк (регистрационный номер Банка России 1671, дата регистрации — 18.12.1991)», — говорится в приказе.

Отмечается, что финансово-кредитная организация лишилась полномочий в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, несоблюдением нормативных актов ЦБ, а также из-за значения нормативов достаточности капитала, которое опустилось ниже минимального уровня, установленного в момент регистрации банка.

Ранее стало известно, что с 1 января ЦБ начал взимать с банков комиссию за использование Системы быстрых платежей (СБП). Сообщалось, что сумма может варьироваться от пяти копеек до трех рублей в зависимости от размера начислений с банка-отправителя и с банка-получателя. Кроме того, регулятор имеет право ограничивать размер комиссии, которую будут брать с клиентов банки.