Москва, 10 января. В России установилась аномально теплая погода, поскольку не сформировалась мощная зона высокого давления или «сибирский максимум». Об этом рассказал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик Варакин объяснил аномально теплую погоду в России. По его словам, обычно «сибирский максимум» образуется в это время над западной и восточной Сибирью, над Красноярским краем и над Якутией.

«Эта зона «держит» теплый воздух и идет выхолаживание, а потом этот холод естественно распространяется на Урал и в центральную Россию», — подчеркнул он.

Как уточнил синоптик, в 2020 году антициклон находится не над Сибирью, а на границе Монголии, а также над северо-западом Китая. Кроме того, он захватывает юг Бурятии и юг Забайкалья.

Как объяснил эксперт, из-за этого на юге Бурятии и минус 25 и минус 30. При этом весь холод идет не на Сибирь, а в Канаду, на Аляску. Там установились морозы около минус 30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «Крымская» зима в российской столице поэтапно сменится европейской.

Как отметил синоптик, в предстоящую неделю температурный фон будет очень мягким, что позволит сформироваться стабильному снежному покрову. Тишковец уточнил, что он составит до 12 сантиметров при норме в 20–25 сантиметров.

Он также обратил внимание на то, что днем температура воздуха составит примерно ноль градусов, а ночью столбики термометров покажут минусовую температуру. По его словам, к воскресенью температура достигнет семи градусов ниже нуля.