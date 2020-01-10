Москва, 10 января. Правительство России обсуждает возможные льготы для владельцев электромобилей. Об этом рассказали в пресс-службе кабинета министров.

В правительстве РФ обсуждают льготы для владельцев электромобилей. Отмечается, что проект плана-графика стимулирования развития электротранспорта в стране на 2020 год уже получил отзывы от заинтересованных ведомств. По данным газеты «Известия», документ может освободить собственников автомобилей с электродвигателем от уплаты транспортного налога.

Кроме того, он может разрешить владельцам электрокаров ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками с зарядными устройствами и ездить по платным трассам в России.

В сентябре в России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.

Ранее Минпромторг пополнил перечень дорогих автомобилей тремя моделями. В список вошли BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C. Для этих и других машин, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей, действует увеличенная ставка. Она отразится на расчете налога за 2018 год.

Кроме того, теперь действует единый повышающий коэффициент 1,1 для автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет. Раньше для этого типа транспортных средств применялись ставки 1,3 и 1,5.

Также в России введен измененный порядок заполнения декларации по транспортному налогу для организаций. Кроме того, для юрлиц больше не действует льгота, уменьшающая налог на сумму, уплаченную в системе «Платон», для транспортных средств массой свыше 12 тонн.

Как отметили в ФНС, изменения в расчете транспортного налога могут произойти не только на федеральном, но и на региональном уровне: субъекты сами могут изменять налоговые ставки и льготы.