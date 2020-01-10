Политолог рассказал, как США пытаются «перевести стрелки» за вину за сбитый «Боинг»

Москва, 10 января. Вашингтон пытается возложить на Тегеран ответственность за крушение украинского «Боинга» в Иране, рассказал Федеральному агентству новостей политолог Олег Левашов.

По его словам, американская сторона «переводит стрелки путем банальных информационных кампаний» в СМИ. Так, Вашингтон утверждает, что американские военные якобы зафиксировала включение радара и две инфракрасных вспышки, которые предположительно могут свидетельствовать о «пуске ракет».

«Делается это довольно непрофессионально, с расчетом на «дружественные» им СМИ, поющие под дудку США», — пояснил эксперт.

Напомним, ранее эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин опроверг версию американских СМИ, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит средствами ПВО Ирана. Напротив, украинский самолет сбили сами Соединенные Штаты. По его мнению, американцы своими обвинениями в адрес Тегерана пытаются переложить ответственность за сбитый ими самолет.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране, передавала «Газета.ру». На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Как передавал RT, в четверг был опубликован предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана по факту катастрофы. В документе сообщалось, что разбившийся «Боинг» загорелся до столкновения с землей.

Напомним, что США уже сбивали гражданские самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Ирана. В 1988 году при схожих обстоятельствах крейсер ВМС США Vincennes запустил ракету «земля-воздух» по авиалайнеру Airbus A300 компании Iran Air. Позднее Вашингтон признал, что гражданский лайнер по ошибке приняли за истребитель Ирана.