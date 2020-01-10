Полномочия Трампа по Ирану ограничили в Конгрессе США. События дня. ФАН-ТВ

Ограничение полномочий Трампа по Ирану Дональд Трамп не сможет применить силу против Ирана без разрешения законодателей. Соответствующую резолюцию одобрила палата представителей Конгресса США. Инициативу поддержали 224 конгрессмена, против же высказались 194. Согласно проекту, глава Белого дома сможет начать военные действия только после выдачи согласия или же пока не случится «вооруженное нападение на Штаты». Это предложение вынесли на обсуждение после событий 3 января, когда во время спецоперации американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани. Такой приказ Трампа в Конгрессе сразу же осудили.

МИД Ирана опроверг обвинения Канады по «Боингу» В Тегеране опровергли заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Ранее он сообщил о том, что украинский «Боинг» сбили иранской ракетой. В МИД республики попросили Оттаву предоставить всю информацию, которая у них имеется. Также к расследованию дела Тегеран пригласил все страны, граждане которых погибли в авиакатастрофе. Украинский самолет потерпел крушение 8 января почти сразу после того, как вылетел из аэропорта столицы Ирана. 176 человек, которые находились на борту, погибли. Многие эксперты уверены, что воздушное судно мог сбить беспилотник ВВС США в ответ на обстрелы американских баз в Ираке.

Парламент Абхазии против президента За отставку президента Абхазии Рауля Хаджимбы проголосовали в парламенте страны. Инициативу поддержали 19 депутатов, против высказались четверо, один воздержался. Со вчерашнего дня в республике идут акции протеста. По сообщениям местных СМИ, демонстранты требуют назначить новые выборы лидера страны. Протестующие ворвались в президентскую администрацию и устроили там погром. Сам же глава республики заявил, что все происходящее похоже на госпереворот. В случае необходимости власти готовы ввести в стране режим чрезвычайного положения.