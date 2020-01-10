«Звезда» опубликовала видео запуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Москва, 10 января. Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена боевая стрельба гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал».

Запуск ракет был выполнен в ходе практических действий авиации парой истребителей МиГ-31К. Тренировочные стрельбы проводились в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов в акватории Черного моря. В них участвовало более 30 кораблей, подлодка и 40 летательных аппаратов: истребители, бомбардировщики, бомбардировщики-ракетоносцы.

Мероприятием руководил лично главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. За ходом учений наблюдал президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

От Черноморского флота участвовали фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны» и «Ивановец». От Северного флота ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Запущенный в ходе учений в Черном море «Кинжал» несет опытно-боевое дежурство в российской армии еще с 1 декабря 2017 года. О нем президент России рассказал в ежегодном послании Федеральному собранию, с которым он выступал 1 марта 2018 года. Тогда он посвятил вопросам разработки новых вооружений более 40 минут, пишет «Газета.ru».