Помпео заявил, что у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Вашингтон, 10 января. Государственный секретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.

По данным телеканала Fox News, он подчеркнул, что у США не было более подробной информации о планах Ирана.

«Мы не знаем точно когда и не знаем точно где», — сказал он.

3 января в Ираке американскими вооруженными силами был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. По информации американских СМИ, генерал был убит по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. Сам хозяин Белого дома назвал покойного «террористом номер один в мире». Президент Соединенных Штатов заверил журналистов, что Вашингтон готов к любому ответу Ирана.

Похороны генерала Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани прошли 7 января в родном для него городе Керман. В связи с гибелью высокопоставленного военнослужащего в стране объявлен траур. По итогам заседания совета безопасности Ирана в ведомстве приняли решение отомстить за смерть Сулеймани. Глава МИД Ирана Мохамад Зариф в беседе с главой ООН Антониу Гутерришем назвал действия Вашингтона терроризмом.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство Сулеймани одной из тяжелейших и беззаконных акций США.