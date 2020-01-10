Десятки жилых домов в сирийском Алеппо восстановлены после обстрелов боевиков

Алеппо, 10 января. В Сирии местные жители отдельных городов продолжают возвращаться к прежней мирной жизни. В городе Алеппо восстановлены десятки домов, которые ранее были разрушены из-за массированных обстрелов бандформирований.

В настоящее время активное строительство ведется в районе города под названием Тишрин. По словам местных жителей, до того, как началась война, там было более тысячи домов.

До того, как в Тишрине начали отстраивать жилые дома, территория представляла собой заминированное поле. На сегодняшний день там уже установлены бетономешалки, возведены ангары для песка и щебня – все готово к строительству.

«Из-за войны в Сирии производство асфальта и бетона почти полностью остановилось. Мы стараемся делать даже лучше, чем до войны. У нас самое современное оборудование», – цитирует ТАСС инженер местного асфальтобетонного завода Низар Каторджи.

Напомним, ранее стало известно, что в Алеппо готовится к расширению крупнейший завод, занимающийся металлообработкой. Руководство предприятия планирует выйти на строительный рынок, а также выпускать товары для дома.

При старте на производстве остро не хватало специалистов, особенно инженеров. Сейчас на предприятии работает более 500 человек.