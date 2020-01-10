Тегеран назвал манипуляцией заявление США о причастности Ирана к падению «Боинга»

Тегеран, 10 января. Иран назвал психологическим ходом заявление США, обвинивших страну в том, что якобы иранские ПВО по ошибке выпустили ракеты и стали причиной крушения украинского «Боинга». Соответствующее заявление сделал представитель правительства Исламской Республики Али Рабии.

Он назвал сообщения США и других стран «психологической манипуляцией», а также отметил, что при помощи данных заявлений американцы продвигают собственную версию случившегося и преследуют свои цели.

«Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных», – цитирует ТАСС Али Рабии.

Напомним, авиакатастрофа в небе над Ираном произошла 8 января. Самолет потерпел крушения сразу после вылета из аэропорта в Тегеране. Известно, что на борту находились 176 человек считая членов экипажа. Все они погибли.

По предварительной информации, самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

Как позже стало известно, украинский «Боинг» был сбит беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Американские СМИ попытались переложить ответственность за теракт на ПВО Ирана, однако множество экспертов уже опровергли данную версию, назвав ее «сливом для слабоумных».