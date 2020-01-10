Последняя фотография стюардессы украинского «Боинга» растрогала пользователи соцсетей

Киев, 10 января. Последний пост в Instagram, сделанный украинской стюардессой Валерией Овчарук, растрогал пользователей социальной сети. Девушка погибла вместе со всем экипажем и пассажирами в небе над Ираном.

Последнюю фотографию, сделанную в Тайланде, Валерия опубликовала в своем аккаунте 21 декабря 2019 года.

«Работа, я тебя люблю», – подписала девушка.

Пост вызвал бурную реакцию после новости об авиакатастрофе. В комментариях почти 2 тысячи людей выразили свои соболезнования.

«Покойся с миром», «Жаль, очень жаль», «Вечная память, покойтесь с миром, люблю вас, экипаж», «Как же так, скорбь и слезы», – пишут пользователи соцсети.

9 января был объявлен днем траура по жертвам крушения украинского самолета. Среди погибших пассажиров было 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев — девять членов экипажа и двое пассажиров, а также граждане Швеции, Афганистана, Британии и Германии, пишет «Газета.ru».

Напомним, авиакатастрофа в небе над Ираном произошла 8 января. Самолет потерпел крушения сразу после вылета из аэропорта в Тегеране. Известно, что на борту находились 176 человек считая членов экипажа. Все они погибли.

Известно, что самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

Как позже стало известно, украинский «Боинг» был сбит беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Американские СМИ попытались переложить ответственность за теракт на ПВО Ирана, однако множество экспертов уже опровергли данную версию и объяснили, что авиакатастрофа могла быть четко рассчитана Вашингтоном.