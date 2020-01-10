Захарова оценила резолюцию Польши о Второй мировой

Москва, 10 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятием резолюции о равной ответственности СССР и Германии за начало войны Сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду.

Накануне польский Сейм принял резолюцию, авторы которой считают, что Советский Союз и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны, а сама Польша стала «первой жертвой» обоих тоталитарных режимов.

Захарова напомнила, что правда о начале самой кровопролитной войны XX века зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Она отметила, что если польские парламентарии сомневаются в его решениях, им нужно об этом во всеуслышание заявить как о попытке пересмотреть итоги Второй мировой войны.

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», — написала Захарова в Fаcebook.

Сейм принял резолюцию на фоне недавнего высказывания президента РФ Владимира Путина, который назвал польского посла в Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». Путин напомнил об историческом факте, что Липский обещал поставить Гитлеру памятник в Польше, если тот реализует свои планы по высылке европейских евреев в Африку «на уничтожение».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Польша заявила о желании получить независимость от российского газа.