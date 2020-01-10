ЛНА позитивно оценила мирную инициативу РФ по стабилизации ситуации в Ливии

Москва, 10 января. Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) поприветствовало предложение президента РФ Владимира Путина по мирному урегулированию ситуации в Ливии.

В официальном заявлении Главного командования вооруженных сил ЛНА, имеющемся в распоряжении Федерального агентства новостей, говорится, что Ливийская национальная армия приветствует предложение Путина, направленное на достижение мира и стабильности в Ливии.

В ЛНА отметили, что продолжат прилагать усилия по ликвидации угрозы со стороны организаций, признанных террористическими в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

«Эти террористические организации получают помощь некоторых государств, которые обеспечивают их военным имуществом и вооружением для наступательных атак. Также они направляют большое число террористов из разных стран для войны с вооруженными силами Ливии и ливийским народом», — говорится в документе.

Командование ЛНА отмечает, что для запуска эффективного политического процесса и демократического развития страны необходимо разоружить боевиков, после чего обеспечить гарантии безопасности в столице страны Триполи.

Ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что мирное урегулирование в Ливии возможно лишь в ходе инклюзивного диалога с участием всех сторон конфликта под эгидой ООН. Путин и Эрдоган призвали к полному прекращению боевых действий в Ливии с полуночи 12 января.