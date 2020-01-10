سوريا نتائج. 9 يناير : انتقل الجيش الأمريكي إلى العراق ، لهجة واشنطن التصالحية.

تغيير مكان الجيش الأمريكي

هجر الجيش الأمريكي قاعدتين شمال شرق الجمهورية العربية السورية واتجه إلى العراق.

انطلقت 40 شاحنة حاملة عربات عسكرية من قاعدة خراب جير العسكرية في الحسكة باتجاه الحدود العراقية. كما انطلقت 50 شاحنة حاملة عربات عسكرية من قاعدة عسكرية في مدينة الشدادي باتجاه المعبر الحدودي "الوليد". أعلن الحرس الثوري الأيراني مساء الأربعاء عن بدء عملية الانتقام لمقتل قاسم سليماني. أطلق الجيش الإيراني صواريخ أرض-أرض و التي أصابت قاعدة عين الأسد غرب العراق و إربيل ، حيث توجد وحدة من الجيش الأمريكي.

يحاول ترامب الحفاظ على ماء وجهه في الأمم المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن جاهزيتها للمفاوضات السلمية مع إيران. في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ، أعلنت المبعوثة الأمريكية الخاصة كيلي كرافت أن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة لبدء المفاوضات الجدية مع إيران بدون أي شروط بهدف الحفاظ على السلام بين الشعوب.

تتناقض تصريحات المبعوثة الأمريكية الخاصة بشكل صارخ مع خطاب واشنطن خلال الأسبوع الماضي : من لحظة الاغتيال المفاجئ وغير المبرر للجنرال قاسم سليماني ، القائد العسكري والسياسي الأكثر شعبية في إيران ، قام المسؤولون رفيعو المستوى في واشنطن بقصف طهران باستمرار بالتهديدات والاتهامات.

تم تبرير اغتيال سليماني "بالحق في الدفاع عن النفس" ، هدد كل من الرئيس دونالد ترامب ورئيس وزارة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو والجمهوري ليندسي غراهام إيران بفرض عقوبات جديدة ، واعدين "بإنهاء 40 عاما من العدوان" ولعن إدارة باراك أوباما بسبب السياسة "الرهيبة" تجاه طهران. ومع ذلك ، بعد ضربة صاروخية شنتها القوات الإيرانية على عين الأسد ، ألا وهي أكبر قاعدة أمريكية في العراق ، تغير خطاب كلا الطرفين فجأة: فجأة أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتفاوض. وطالبت بغداد رسميًا الولايات المتحدة بسحب قواتها. في هذه الظروف ، يتعين على الولايات المتحدة أن تبحث بشكل عاجل عن طرق لحفظ ماء الوجه و السلطة. في الوقت نفسه ، اتخذت طهران خطوة متبادلة: قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة ، مجيد تخت رافانشي ، أن بلاده "لا تحاول التصعيد" ، وأن الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية كان "استجابة عسكرية معتدلة ومتناسبة".

العقوبات الصارمة ضد إيران التي أعلنها ترامب لن تكون ذات معنى إذا حققت طهران هدفها ألا وهو انسحاب القوات الأمريكية من العراق. إن انسحاب القوات الأمريكية ، الذي طلبه البرلمان العراقي ، سيعني أيضا نهاية الاحتلال الأمريكي في سوريا حيث يتم إمداد قوات الاحتلال من الأراضي العراقية. في هذه الحالة ، ستكون إيران قادرة على بناء "حزام شيعي" كامل في السياسة واللوجستيات. سيسمح هذا الأمر الوصول إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط ​​، وهو طريق تجاري بديل ، ضروري جدا لإيران ومن ثم فإن أكثر العقوبات الأمريكية صرامة لن تمنع أوروبا من شراء النفط والغاز من إيران.

مقتل أربعة جنود أتراك في انفجار في سوريا

قتل أربعة من أفراد الجيش التركي في انفجار في شمال شرق الجمهورية العربية السورية. أعلن عن ذلك يوم الخميس من قبل وزارة الدفاع التركية.

وفقًا لوزارة الدفاع ، قُتل أربعة جنود نتيجة انفجار سيارة مفخخة في 8 يناير أثناء قيامهم بدوريات.

في نوفمبر العام الماضي ، اشتبه البعض أن الإرهابيين الأكراد قاموا بتنظيم تفجير في مدينة عفرين السورية.

فتح حاجز "الصالحية"

اتفقت القوات الروسية مع الإدارة الكردية على فتح حاجز الصالحية في محافظة دير الزور شمال سوريا.

وفقًا لرئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة ، سيرغي جمورين ، أغلق الجيش الأمريكي هذا الحاجز لعدة أشهر. وبهذه الطريقة تم عزل عشرات العائلات في الجزء الشرقي من المحافظة المذكورة ولم تتمكن العائلات من العودة إلى مدينتها الرئيسية دير الزور.

"إنهم يريدون العودة إلى منازلهم ، وإصلاحها ، وتربية الأطفال ، والزراعة." وأكّد على أن افتتاح هذا الممر الإنساني سيحل كل هذه المشاكل ، وسيعود الناس إلى الحياة السلمية.