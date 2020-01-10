ليبيا، 9 يناير المجمل: الجيش الوطني الليبي قام بحظر مطار طرابلس..

قام مجلس النواب بوضع شروط الهدنة بالتعاون مع حكومة الوفاق

تحدث مبعوث رئيس مجلس النواب في طبرق عبد الله آل ثاني عارف علي نايد عن شروط بدء وقف إطلاق النار في ليبيا الذي اقترحته روسيا

وفقًا لعبد الله آل ثاني عارف علي نايد ، فإن الهدنة التي اقترحتها روسيا ستكون منطقية إذا نقلت ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي المناطق المتبقية من طرابلس تحت سيطرة المشير خليفة حفتر.

فيما يتعلق بدعوة روسيا لوقف إطلاق النار ، قد يكون من المفيد أن يتم النقل السلمي من حكومة الوفاق للمناطق المتبقية من العاصمة طرابلس إلى البرلمان الشرعي المنتخب وفق الأصول في ليبيا وأن تكون تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي.__ ما قاله ممثل حكمة طبرق.

في وقت سابق ، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم التركي رجب طيب أردوغان ببيان مشترك في 8 يناير ، أشاروا خلاله إلى أن الاستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا إذا كان هناك حوار شامل بين الطرفين ، والذي ينبغي إجراؤه تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس اتفاق عام 2015.

نذكر أنحكومة الوفاق الليبي تشكلت أصلاً في عام 2016 وفقًا للاتفاق السياسي الليبي ، المعروف أيضًا باسم اتفاقية صخيرات. تنظم هذه الوثيقة بوضوح مسؤوليات الهيئات التنفيذية والتشريعية في ليبيا ، وكذلك ولاية حكومة الوفاق الليبي ، التي كانت تقتصر على عامين. خلال هذه الفترة ، كان على حكومة الوفاق صياغة دستور وفي الوقت نفسه تزويد المواطنين الليبيين بالاحتياجات الأساسية:

مراقبة الضمان الاجتماعي والسلامة واتباع نص القانونومع ذلك ، في الواقع ، فإن حكومة الوفاق زادت من حدة الأزمة والتواصل بالإرهابيين و تحكمت على الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر.

قبل يومين ، أعلن مشير الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر عن دعوة عامة لـ طرد القوات الأجنبية المرسلة إلى ليبيا. واتهم الرئيس التركي بحملة لإحياء التراث العثماني في ليبيا والمنطقة ككل. حث حفتر أبناء شعبه على حمل السلاح ومواجهة المستعمرين.

استقبل جيش حفتر في سرت كالابطال المحررين

قدمت قوات الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، لسكان ليبيا هدية حقيقية لقضاء عطلة عيد الميلاد ، بتحريرها مدينة سرت من الإرهابيين. وقد أبلغ عن العملية الناجحة ممثل الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري.

في الوقت الحاضر ، سيطرت قوات الاعتداء البرمائية التابعة لخليفة حفتر على الميناء البحري ومعسكر السعدي العسكري وقاعدة القرضابية ، حسب ما ذكرته عنوان ليبيا.

في الواقع ، في الوقت الحاضر ، يسيطر الجيش الوطني الليبي بالكامل على المدينة ويمتد من الشرق إلى الغرب على بعد 95 كم من مصراتة. عندما دخل جنود حفتر المدينة ، استقبلهم السكان المحليون كأبطال شعبيين ، خرجوا إلى شوارع سرت. قام مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بسحب قواتهم من سرت فور بدء مقاتلي الجيش الوطني الليبي دخول المدينة.

هنا يجب أن نتحدث عن التاريخ الخاص لسرت في الصراع الليبي ككلقصف الأمريكيون المدينة كثيراً في عام 2011. اذا اخذنا بالاعتبار الاعوام الاخيرة ، فان من عام 2014 الى 2016 كان هناك تواجد كبير لداعش بكل متطرفينها ، بعد ذلك تواجد الامركان جنبا الى جنب مع حكومة الوفاق ، و مقاتلو الاخوان المسلمين ( منظمة محظورة في روسيا.). و بدات عملية لتنظيف سرت من الدواعش. تمت العملية لكن عن طريق الاستبدال وليس القضاء. أي أن السكان يعيشون في مثل هذه الظروف التي يقودهم فيها داعش أولاً ، ثم الإخوان المسلمون. وعندما يأتي جيش غير مرتبط تمامًا بأي إيديولوجية ، يتم استقبالهم كمحررين. لقد سئم الناس من العيش تحت نير هذا العار الإسلامي;___ حسب اعتقاد المستشرق اندريه انتيكوف.

سرت - واحدة من أكبر المدن في ليبيا ، وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، هي مسقط رأس الزعيم الليبي المقتول معمر القذافي

قبل يومين ، أعلن مشير الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر عن دعوة عامة لـ "طرد القوات الأجنبية المرسلة إلى ليبيا واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحملة لإحياء التراث العثماني في ليبيا والمنطقة بأسرها حث حفتر أبناء شعبه على حمل السلاح ومواجهة المستعمرين.

سننسى خلافاتنا ونعلن الجهاد والتعبئة الجماهيرية الأسلحة في أيدي الرجال والنساء ، العسكرية والمدنية. نحن نستعد بكل القوة والإيمان اللذين وضعهما الله في قلوبنا لحماية أرضنا وشرفنا."___ حفتر مخاطبا شعبه.

نذكر أنه في الفترة من 2014 إلى ديسمبر 2016 ، تمت السيطرة على سرت من قبل مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي).

اتخذ الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر مواقع على بعد 95 كيلومترا من مصراتة

سيطر; الجيش الوطني الليبي بقيادة الخليفة حفتر على منطقة أبو قرين وتولى مواقع على بعد 95 كيلو متر من مدينة مصراتة ، الواقعة تحت سيطرة ارهابيي حكومة الوفاق.

" الجيش الوطني الليبي فقط على بعد 95 كيلومتر"___ جاء ذلك في الصفحة الرسمية للجيش الوطني الليبي على الفيسبوك.

في وقت سابق يوم الخميس أفادت الأنباء أن الجيش الوطني الليبي فرض حظر جوي على مطار طرابلس بسبب نقل المرتزقة من تركيا عبرهدعا المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري جميع شركات الطيران إلى الالتزام الصارم بهذا الحظر حتى لا تتعرض طائراتها للخطر

اكتشفت وكالة الأنباء الفيدرالية أن تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى مصراتة وطرابلس عبر مينائي مرسين واسطنبول. في الوقت نفسه ، لا ترسل تركيا الإرهابيين السوريين فقط إلى ليبيا ، بل تقدم أيضًا مساعدة عسكرية إلى ليبيا. أجرت (فان) تحقيقاتها الخاصة واكتشفت تفاصيل التدخل العسكري التركي في ليبيا.

منذ عام 2014 ، يقوم الجيش الوطني الليبي ، بقيادة خليفة حفتر ، بعملية الكرامة في ليبيا لمكافحة الإرهابيين و ضد المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد ثورة

احتلحكومة الوفاق الليبي عاصمة البلاد - طرابلس - وسيطرت بشكل غير قانوني على المدينة. تمت إدانة ما يسمى "بالحكومة" مرارًا وتكرارًا بسبب صلاتها بمؤسسات الدولة الإسلامية ، والقاعدة ، والإخوان المسلمين ، المحظوران في الاتحاد الروسي

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قام الجيش الوطني الليبي بإغلاق مطار طرابلس من الجو بسبب نقل المرتزقة من تركيا عبره

بعد أن استخدمت حكومة الوفاق الوطني الليبي مطار معيتيقة الدولي في طرابلس لنقل المرتزقة من تركيا ، تم فرض الحصار الجوي عليها. صرح بذلك الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري.

وقال إن القوات المسلحة تحت قيادة خليفة حفتر تتوسع "منطقة حظر الطيران المحددة سابقًا في المنطقة الغربية لتشمل مطار معيتيقة ومطارها العسكري في طرابلس". ودعا المسماري جميع شركات الطيران إلى الالتزام الصارم بهذا الحظر حتى لا تتعرض طائراتها للخطر.

وقال الجنرال: "تم اتخاذ قرار بشأن الحصار الجوي المفروض على مطار معيتيقة بعد التأكد من استخدامه لنقل المرتزقة من تركيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس".

في وقت سابق أفيد أن مطار معيتيقة تعرض للقصف. لم يتم الإبلاغ عن عواقب هذه الهجمات كما ذكرت صحيفة " قازيتا" .

نذكر طرابلس التي استولت عليها حكومة الوفاق الوطني الليبي ، بقيادة فايز سراج. المسلحون الذين يتصرفون تحت غطاء حكومة الوفاق يختطفون الأشخاص ويشاركون في تجارة الرقيق كما ذكرت وكالة الانباء الفيدرالية ، تدعم أنقرة الإرهابي في ليبيا ، حيث توفر عصابات مسلحة تتخطى حظر الأمم المتحدة ، وكذلك تنقل المتطرفة من سوريا. في وقت سابق ، اتهم ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة بشار جعفري تركيا بدعم الإرهابيين.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر ، الذي يقوم بعملية الكرامة في البلاد منذ عام 2014 ، ضد الارهابين التابعين لحكومة الوفاق. في الوقت الحالي ، حرر حفتر معظم ليبيا من العصابات المسلحة.

وتقول القوات المسلحة الليبية إن 70٪ من مقاتلي حكومة الوفاق هم من ال مرتزقة الأتراك

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد الميساري إن معظم مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني هم مرتزقة أرسلهم الزعيم التركي رجب طيب أردوغان. علن هذا للصحفيين في مؤتمر صحفي.

وفقًا لمسماري ، فإن المرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة يشكلون 70٪ من مقاتلي حكومة الوفاق.

في وقت سابق ، قال المندوب الرسمي للجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري ، إن تركيا تنقل متشددي تنظيم الدولة الإسلامية (المحظور في الاتحاد الروسي) وجبهة النصرة (المحظورة في الاتحاد الروسي) ليبيا عبر المطار التونسي. من هناك ، يصل المقاتلون إلى المدن التي استولت عليها قوات حكومة الوفاق الليبي. معيتيقة ومصراتة نوفارا.

ذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية أنه في 27 ديسمبر / كانون الأول وصلت طائرتان على الأقل إلى الأراضي التي استولى عليها جيش حكومة الوفاق من اسطنبول عبر تونس. تم إرسال إرهابيين سوريين من جبهات " سلطان مراد ، وصقور الشام ، وفيلق الشام" إلى طرابلس.

في الوقت نفسه ، لا تنقل تركيا المقاتلين السوريين فقط إلى ليبيا ، بل تقدم أيضًا مساعدة عسكرية إلى حكومة الوفاق. أجرت "فان" تحقيقاتها الخاصة واكتشفت تفاصيل التدخل العسكري التركي في ليبيا. وفقًا لـ "فان" تزود أنقرة إرهابيي حكومة الوفاق الليبي بالمعدات والذخيرة العسكرية ، على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، وتساعد أيضًا في تعزيز قوة " القوات المسلحة" ن خلال نقل المدربين والمسلحين الأتراك من إدلب.

منذ عام 2014 ، يقوم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، بإجراء عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب ، في ليبيا ضد المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد ثورة 2011. احتل حكومة الوفاق عاصمة البلاد ، طرابلس ، وسيطر بشكل غير قانوني على المدينة.

بالإضافة إلى ذلك ، قامت "فان" بدراسة الاتفاقية السياسية الليبية (ما يسمى اتفاقية صخيرات) ، والتي تم على أساسها إنشاء حكومة الوفاق الليبي في عام 2016. وفقًا للوثيقة ، فقد حكومة الوفاق مهمته في بداية عام 2018. ، لم تف "لحكومة" بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية. في المناطق التي تسيطرعليها حكومة الوفاق. تزدهر تجارة الرقيق والاعتقالات والتي يجب القضاء عليها بموجب اتفاق الصخيرات ، كما تتركز القوة الحقيقية في أيدي الجماعات الإرهابية.