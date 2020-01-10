Москва, 10 января. Руководитель «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич уверен, что США сбили украинский «Боинг» в Иране.

Авиалайнер «Международный авиалиний Украины» (МАУ), вылетавший в Киев, разбился через шесть минут после взлета из аэропорта Тегерана. По мнению ряда экспертов, к трагедии привел удар американского беспилотного летательного аппарата, замеченного в небе незадолго до катастрофы. Эта уверенность растет по мере новых заявлений со стороны американских политиков и чиновников, которые, не дожидаясь результатов международного расследования, сообщают, что «Боинг» был якобы сбит иранской ракетой.

Тем временем Минобороны Ирана докладывает, что незадолго до трагедии в небе над Тегераном был замечен беспилотник MQ-1, который находится на вооружении только у США. В свете этого факта громкие заявления американского президента Дональда Трампа похожи на попытку вывести себя из-под ответственности.

Малькевич напомнил, что Соединенные Штаты уже сбивали гражданский самолет на Ближнем Востоке в 1988 году. Тогда также погибли все пассажиры лайнера. Эксперт не исключает, что Вашингтон решил повторить свой опыт.

«Вопиющая история. Корабль ВМФ США находился в территориальных водах Ирана, ему показалось, что к нему летит истребитель. Не запросив никаких сигналов, он сбил гражданский самолет, в результате погибли почти 300 человек. Они себе разрешают все», — рассказал Малькевич.

По его словам, ответственность за катастрофу с украинским «Боингом» несут также его владельцы и руководители авиакомпании на Украине, которые были обязаны запретить вылет самолета ввиду угрозы начала боевых действий между Ираном и США.

«Поднимать самолет в воздух было преступлением. Но это было сделано, потому что украинские олигархи не захотели нести убытки, ведь каждая минута пребывания в аэропорту — расходы. Они выгнали самолет, который и так задержался на час в Тегеране. Вокруг летали американские беспилотники», — сказал эксперт.

Украинский «Боинг» потерпел крушение в Иране утром 7 января. На борту находились 176 пассажиров, никто из них не выжил.