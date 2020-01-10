Иран пригласил США подключиться к расследованию крушения украинского «Боинга»

Тегеран, 10 января. Центр реагирования национального совета по безопасности на транспорте США получил официальное уведомление от Ирана и выделил аккредитованного представителя для расследования авиакатастрофы, которая случилась с украинским «Боингом» в небе над Ираном.

Согласно заявлению ведомства, уведомление было направлено от имени Совета по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что основную роль в расследовании возьмет на себя Иран. Поэтому США уверяют, что не будут спекулировать по поводу причин случившегося, советуя обращаться со всеми вопросами к Ирану.

Напомним, ранее в среду, 8 января, «Боинг» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, находившееся на борту, погибли.

Позже американские СМИ заявили, что лайнер был по ошибке подбит системой ПВО Ирана. Однако вскоре стало известно, что «Боинг» оказался атакован беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Позже эксперты объяснили, что авиакатастрофа могла быть четко рассчитана Белым домом как акт информационной войны.