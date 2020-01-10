Полиция разыскала девушку, повалившую новогоднего оленя в Саратове

Саратов, 10 января. Полицейские нашли девушку, повалившую новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице Саратова.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, героиней которой выступает девушка, восседающая верхом на новогодней фигуре оленя. «Всадница» звала кого-то «покататься» вместе с ней, но неожиданно рухнула вместе с оленем, успев ухватиться за фонарный столб.

По данным пресс-службы УМВД Саратова, полицейским удалось разыскать подозреваемую.

«В ходе проверки установлена личность гражданки, ей оказалась 24-летняя жительница областного центра. Девушка призналась в содеянном и пояснила, что видеозапись была сделана ночью 2 января на проспекте Кирова», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемой заведено административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Собранный полицейскими материал направлен в суд для принятия решения.

Девушке грозит штраф до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

«Больше такого я делать не буду. Это было ради веселья, не для порчи имущества городского. Свою вину я осознаю», — рассказала новогодняя «всадница».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на главной площади Владивостока сожгли новогоднюю фигуру мыши стоимостью 677 тысяч рублей.