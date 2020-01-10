Правительство РФ предложило штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишут «Известия»

Москва, 10 января. Правительство России подготовило поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие введение штрафов за необоснованное завышение стоимости услуг ЖКХ.

Инициатива кабмина будет рассмотрена Госдумой в сентябре, пишут «Известия». Уже известно, что изменения в законодательстве готовы поддержать во всех фракциях российского парламента.

«Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании», — заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Ресурсоснабжающие организации заинтересованы в высоких ценах на услуги ЖКХ, которые зачастую неоправданны. Хотя сами эти организации перекладывают ответственность на компании, которые поставляют им топливо или электричество», — отметил первый замред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщил, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ примерно в два раза. По его словам, в ряде регионов страны стоимость потребления воды в 2018 году различалась в 54 раза.

Летом минувшего года к ФАС обратился президент РФ Владимир Путин, который поручил решить проблему с незаконным завышением тарифов.

В 2019 году тарифы на услуги ЖКХ в России повышались дважды — на 1,7% и на 2,4%. В 2020-м плата за коммунальные услуги в стране, как пишет «Газета.ру», вырастет в среднем на 4%.