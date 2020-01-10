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Правительство РФ предложило штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишут «Известия»

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Правительство РФ предложило штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишут «Известия»

Москва, 10 января. Правительство России подготовило поправки в Жилищный кодекс РФ, предусматривающие введение штрафов за необоснованное завышение стоимости услуг ЖКХ.

Инициатива кабмина будет рассмотрена Госдумой в сентябре, пишут «Известия». Уже известно, что изменения в законодательстве готовы поддержать во всех фракциях российского парламента.

«Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании», — заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Ресурсоснабжающие организации заинтересованы в высоких ценах на услуги ЖКХ, которые зачастую неоправданны. Хотя сами эти организации перекладывают ответственность на компании, которые поставляют им топливо или электричество», — отметил первый замред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Правительство РФ предложило штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишут «Известия»

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщил, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ примерно в два раза. По его словам, в ряде регионов страны стоимость потребления воды в 2018 году различалась в 54 раза.

Летом минувшего года к ФАС обратился президент РФ Владимир Путин, который поручил решить проблему с незаконным завышением тарифов.

В 2019 году тарифы на услуги ЖКХ в России повышались дважды — на 1,7% и на 2,4%. В 2020-м плата за коммунальные услуги в стране, как пишет «Газета.ру», вырастет в среднем на 4%.

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Источник: «Известия»
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