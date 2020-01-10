Выигравшая миллиард рублей россиянка поделилась впечатлениями

Москва, 10 декабря. Жительница России Надежда Бартош, выигравшая в новогоднюю ночь миллиард рублей в лотерею «Русское лото», поделилась своими впечатлениями с журналистами. По словам женщины, надежды на выигрыш она не питала.

Как рассказала россиянка, она покупала три билета «Русского лото». Один из них в течение нескольких дней лежал в машине дочери до тех пор, пока любопытство не взяло верх. Именно дочь Надежды и сообщила матери, что та выиграла миллиард рублей.

Сам розыгрыш состоялся 1 января в прямом эфире. По словам Надежды, она видела по телевизору, как ведущий вытянул из мешка бочонок с номером 85, но значению этому не придала.

Деньги она планирует потратить на развитие своего дела и благотворительность.

«Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», – объяснила она в интервью телеканалу НТВ.

Напомним, ранее Надежда Бартош рассказала, что она покупает лотерейные билеты несколько раз в год. Для ее семьи это скорее развлечение, чем попытка заработать деньги. Попытать удачу Надежда решается, как правило, по праздникам. Новогодние тиражи «Русского лото», к примеру, она никогда не пропускает. Миллиард рублей ждал своего часа в торговом центре Globus в Одинцово. Бартош и ее дочь успели купить билет перед самым закрытием магазина.

Кроме Бартош еще один россиян выиграл в лотерею 123 млн рублей. Победитель купил билет за 50 рублей. Известно, что тиражи данной лотереи проходят 5 раз в день, пишет «Газета.ru».