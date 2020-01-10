Авиаудар нанесен по объектам «Сил народной мобилизации» на границе Ирака и Сирии

Москва, 10 января. Неизвестные самолеты нанесли удар по объектам «Сил народной мобилизации» в районе иракско-сирийской границы.

По неподтвержденным данным, удар был нанесен неопознанными самолетами, которые, как сообщают очевидцы, могли быть двумя F-35 ВВС Израиля.

Местные жители заявляют, что самолеты были замечены над городом Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор за несколько минут до того, как послышались взрывы. Разрушенные в результате атаки склады могли принадлежать командиру иранских «Сил народной мобилизации» Катаибу аль-имаму Али.

#BREAKING: Minutes ago, two F-35Is of #Israel Air Force just bombed #IRGC-QF/#PMU base at #Bukamal/ #Abukamal close to #Iraq-#Syria border line. The target was a batch of recently transferred rockets & ballistic missiles as well as engineering equipment. pic.twitter.com/T9WYSoaHEL — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 9, 2020

В минувшую субботу стало известно, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по колонне «Сил народной мобилизации» на севере Ирака.

Ситуация в Ираке обострилась после того, как США нанесли серию ударов по объектам шиитского ополчения «Катаиб Хезболла» на сирийской и иракской территории. Как отметили в Вашингтоне, атаки стали ответом Соединенных Штатов на неоднократные нападения на американские базы.

3 января в окрестностях международного аэропорта Багдада в результате удара вооруженных сил США был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Спецоперацию провели по личному распоряжению американского президента Дональда Трампа.

Во вторник Иран нанес ракетный удар по базам США на территории Ирака. Тегеран объявил, что это стало местью за убийство Сулеймани.