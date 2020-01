Авиаудар нанесен по объектам «Сил народной мобилизации» на границе Ирака и Сирии

Москва, 10 января. Неизвестные самолеты нанесли удар по объектам «Сил народной мобилизации» в районе иракско-сирийской границы.

По неподтвержденным данным, удар был нанесен неопознанными самолетами, которые, как сообщают очевидцы, могли быть двумя F-35 ВВС Израиля.

Местные жители заявляют, что самолеты были замечены над городом Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор за несколько минут до того, как послышались взрывы. Разрушенные в результате атаки склады могли принадлежать командиру иранских «Сил народной мобилизации» Катаибу аль-имаму Али.

#BREAKING: Minutes ago, two F-35Is of #Israel Air Force just bombed #IRGC-QF/#PMU base at #Bukamal/ #Abukamal close to #Iraq-#Syria border line. The target was a batch of recently transferred rockets & ballistic missiles as well as engineering equipment. pic.twitter.com/T9WYSoaHEL