Опрос «Авито работа» показал, что большинство россиян ждут роста зарплат в 2020 году

Москва, 10 января. Опрос, проведенный порталом «Авито работа» показал, что подавляющее большинство россиян ожидают повышения заработной платы в 2020 году.

Как пишет ТАСС со ссылкой на «Авито работа», большинство россиян ожидают в наступившем году повышения зарплаты, многие при этом ждут карьерного роста и планируют пройти обучение.

«60% россиян ждут от 2020 года повышения зарплаты, 26% — продвижения по службе или смены должности, 23% хотят пойти учиться», — говорится в результатах исследования.

Опрос показал, что три четверти респондентов хотели бы что-то изменить в профессиональной деятельности. Чаще всего об этом заявляют молодые участники исследования — перемен ждут 82% респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. О смене профессии думают преимущественно няни, официанты и сотрудники салонов красоты.

Повышения зарплаты ждут уборщицы (76%), менеджеры по работе с клиентами (73%) и аниматоры (72%).

Исследование проводилось в декабре прошлого года методом онлайн-опроса среди респондентов в возрасте от 18 лет. В опросе приняли участие около пяти тысяч человек. Погрешность составляет 1,38%.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что названы профессии, представители которых чаще всего не платят по кредитам. По данным издания, в России просрочки по кредитам допускают в основном рабочие, водители и продавцы. Самые дисциплинированные в этом плане — военные, учителя и врачи.