Власти Ирана пригласят к расследованию авиакатастрофы экспертов компании «Боинг»

Тегеран, 10 января. Власти Ирана пригласят экспертов американской компании «Боинг» для расследования причин катастрофы украинского лайнера, сообщил представитель Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

Как передает телеканал Press TV, чиновник сообщил, что на данный момент своих специалистов для расследования уже предоставили Украина, Швеция и Канада.

«Компания-производитель самолетов также представила ОГА Ирана своего официального представителя», — заявил он.

Ранее глава ведомства Али Абедзаде заявил журналистам, что иранские власти не собираются передавать бортовые самописцы разбившегося самолета Соединенным Штатам. По его словам, страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана. В Иране считают, что катастрофу должно расследовать государство, на территории которого произошло авиакатастрофа.

Пассажирский авиалайнер «Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В момент крушения на борту авиалайнера находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. В результате инцидента все погибли. Большая часть жертв авиакатастрофы являются гражданами Канады и Ирана.

По одной из версий, самолет был сбит беспилотником ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. Как передавал RT, в четверг был опубликован предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана по факту катастрофы. В документе сообщалось, что разбившийся «Боинг» загорелся до столкновения с землей.